شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% رابحا عدد 11.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5733.94 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% رابحاً عدد 24.37 نقطة ليغلق عند مستوى 6170.27 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.3% خاسراً عدد 14.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4894.32 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 129.6 مليون سهم بقيمة 18.5 مليون دينار كويتى عبر 5623 صفقة.

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وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.06%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%.

وجاء سهم "المستثمرون" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.62%، تليه ورقية بنسبة 9.40%، ثم إنوفست بنسبة 6.58%، فيما تصدر سهم "الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.55% ثم بورتلاند بنسبة 13.64%، ثم التعمير بنسبة 10%.