ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك والاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحا عدد 0.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1438.46 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 714 ألف دينار بحرينى.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 1.52% مدفوعة بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.47%، كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.04% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 0.85%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 12.86% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 5.17%، وانخفض قطاع الخدمات بنسبة 0.21% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 8.97%، عقارات السيف بنسبة 0.97%.
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