الارشيف / الاقتصاد

ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك والاستثمار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحا عدد 0.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1438.46 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

 

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 714 ألف دينار  بحرينى.

 

Advertisements

 

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 1.52% مدفوعة بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.47%، كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.04% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 0.85%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 12.86% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 5.17%، وانخفض قطاع الخدمات بنسبة 0.21% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 8.97%، عقارات السيف بنسبة 0.97%.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك والاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا