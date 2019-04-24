شكرا لقرائتكم خبر عن بنك القاهرة: برنامج الإصلاح المصرى الأهم بالأسواق الناشئة و150 مليار دولار نقد أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، اليوم الأربعاء، إن التصميم والإرادة الكاملة فى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى حتى النهاية، ووجود رؤية متكاملة بشأن الإصلاحات الهيكلية للسياسات المالية والنقدية ومؤشرات الاقتصاد الكلى، هى عناصر لنجاح تلك البرامج، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر يعد أهم وأبرز التجارب فى الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف رئيس بنك القاهرة، خلال كلمته فى جلسة بعنوان "تحديات الإصلاحات الاقتصادية فى المنطقة العربية"، فى أعمال المؤتمر المصرفى العربى فى بيروت، أن نجاح البنك المركزى المصرى فى إدارة السياسة النقدية بكفاءة منذ تحرير سعر الصرف، ساهم فى جذب تدفقات عملة صعبة للاقتصاد المصرى بنحو 150 مليار دولار خلال عامين ونصف من عمر برنامج الإصلاح الاقتصادى من مصادر متنوعة، إلى جانب انخفاض التضخم بنسبة كبيرة.

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وأكد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن وزارة المالية نجحت فى خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من 13% إلى 9% حاليا، إلى جانب تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة للمرة الأولى منذ سنوات وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى.

وافتتح سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان، مساء أمس الثلاثاء، مؤتمر اتحاد المصارف العربية، والذى ينظمه بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان الموتمر المصرفى العربى لعام 2019 فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد كبير من كبار المسؤولين والاقتصاديين والمصرفيين.