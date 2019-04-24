شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: 9 بعثات من صندوق النقد زارت مصر خلال عام.. و6 مليارات جنيه لدعم الصادرات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، اليوم الأربعاء، إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار هو "تيرمومتر" لأداء الاقتصاد موضحا أنه عندما ترتفع التدفقات النقدية للاقتصاد المصرى ينعكس ذلك إيجابا على أداء الجنيه، مؤكدا أن التعاون مع صندوق النقد الدولى مستمر فى إطار التشاور والدعم المستمر لافتا إلى أنه خلال العام المالى الحالى 2018 - 2019، زارت مصر 9 بعثات من صندوق النقد الدولى تشمل بعثتين خاصتين بقرض مصر بقيمة 12 مليار دولار و7 بعثات فنية أخرى.

وأضاف أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، خلال كلمته فى جلسة بعنوان "تحديات الإصلاحات الاقتصادية فى المنطقة العربية"، فى أعمال المؤتمر المصرفى العربى فى بيروت، أن برامج الحماية الإجتماعية هى أسس مهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتشمل برامج الدعم النقدى تكافل وكرامة وهى تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، وهو أفضل من دعم السلع لتلك الفئات، وهناك 3 ملايين أسرة تستفيد من تلك البرامج، وتم إضافة برنامج جديد باسم "فرصة" لتدريب الشباب وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.

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وأكد نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، أنه تم التنسيق مع اتحاد الصناعات والمصدرين، لبرنامج جديد بقيمة 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019 -2020 وهو برنامج يشمل 40% مساندة نقدية و 60% مساندة غير نقدية تشمل خفض تكلفة النقل وإجراء الدراسات ودعم الفرص التسويقية.

وافتتح سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان، مساء أمس الثلاثاء، مؤتمر اتحاد المصارف العربية، والذى ينظمه بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان الموتمر المصرفى العربى لعام 2019 فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد كبير من كبار المسؤولين والاقتصاديين والمصرفيين.