شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مع صعود الدولار.. أسعار الذهب تنخفض دون أدنى مستوى في 4 أشهر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:14 مساءً, 24 أبريل 2019 م المناطق - وكالات انخفضت أسعار الذهب اليوم لتحوم حول أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي لامسته في الجلسة السابقة، حيث صعد الدولار بعد بيانات إسكان أمريكية قوية خففت المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، وسط شهية قوية للمخاطرة.

ونزلت أسعار الذهب الفورية 0.2 % إلى 1269.93 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجلت أدنى مستوى منذ نهاية العام الماضي عند 1265.90 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1271.80 دولار للأوقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مع صعود الدولار.. أسعار الذهب تنخفض دون أدنى مستوى في 4 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.