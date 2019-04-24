الان تتابع الجدعان: قريبا سيتم الإعلان عن منتجات إدخارية جديدة خلال أعمال ‎مؤتمر القطاع المالي ‎ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: قال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، اليوم، إن حكومة المملكة تتخذ خطوات عديدة لتوفير عدد من المنتجات الادخارية، حيث سيتم الإعلان عن منتجات إدخارية جديدة خلال أعمال مؤتمر القطاع المالي. Advertisements وأضاف الجدعان: “نعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتطوير قطاع التأمين في المملكة”.

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