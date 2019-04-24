شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 24-4-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثالث على التوالى واصت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 24-4-2019 استقرارها، بالتزامن مع استمرار تأرجح سعر أوقية الذهب عالميا ما بين 1272 و 1275 دولار للأوقية، فى ظل تراجع الذهب العالمى لأدنى مستوى فى 5 أسابيع.
ويسجل سعر الذهب اليوم فى مصر 610 جنيهات لعيار 21 وهو العيار الأكثر طلبا فى سوق الصاغة بمصر، خاصة فى محافظات الوجه البحرى والقبلى، ويرتفع الطلب على عيار 18 فى القاهرة الكبرى .
أسعار الذهب اليوم فى مصر :عيار 21 سجل 610 جنيهات عيار 18 سجل 523 جنيها عيار 24 سجل 697.25 جنيه الجنيه الذهب سجل 4880 جنيها أوقية الذهب : 1275 دولارا.
وساهم تراجع الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، فى تراجع سعر الذهب خلال الأيام الماضية، الأمر الذى جعل الذهب يسجل أدنى مستوى له فى 2019.
سعر الذهب فى مصر، ضمن الخدمات المقدمة من الخليج 365، مصحوبة بتحليل لوضع سوق الصاغة فى مصر، وكذلك التأثيرات العالمية على المعدن النفيس وانعكاس ذلك على السوق المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 24-4-2019 فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.