شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 24-4-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثالث على التوالى واصت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 24-4-2019 استقرارها، بالتزامن مع استمرار تأرجح سعر أوقية الذهب عالميا ما بين 1272 و 1275 دولار للأوقية، فى ظل تراجع الذهب العالمى لأدنى مستوى فى 5 أسابيع.

ويسجل سعر الذهب اليوم فى مصر 610 جنيهات لعيار 21 وهو العيار الأكثر طلبا فى سوق الصاغة بمصر، خاصة فى محافظات الوجه البحرى والقبلى، ويرتفع الطلب على عيار 18 فى القاهرة الكبرى .

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أسعار الذهب اليوم فى مصر :

عيار 21 سجل 610 جنيهات عيار 18 سجل 523 جنيها عيار 24 سجل 697.25 جنيه الجنيه الذهب سجل 4880 جنيها أوقية الذهب : 1275 دولارا.

وساهم تراجع الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، فى تراجع سعر الذهب خلال الأيام الماضية، الأمر الذى جعل الذهب يسجل أدنى مستوى له فى 2019.

سعر الذهب فى مصر، ضمن الخدمات المقدمة من الخليج 365، مصحوبة بتحليل لوضع سوق الصاغة فى مصر، وكذلك التأثيرات العالمية على المعدن النفيس وانعكاس ذلك على السوق المصري.