شكرا لقرائتكم خبر عن سعر العملات اليوم الأربعاء 24-4-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-4-2019، فيما استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى الدولار الأمريكى، ووصل 17.14 جنيه للشراء، و17.24جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.57 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.12 جنيه للشراء

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17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، انخفاضا طفيفا ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.18 للشراء، 19.34 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، انخفاضا طفيفا ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" 22.12 جنيه للشراء، و 22.29جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.56 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، انخفاضا طفيفا طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى حيث سجل الدينار، 56.26 جنيه للشراء، 56.63 جنيه للبيع.