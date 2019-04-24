الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السجائر في الموازنة الجديدة

كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن استهداف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات الضريبية على السجائر نحو 15% لتصل إلى 67.128 مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020 بدلاً من 58.571 مليار جنيه بموازنة 2018/ 2019، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز في بيان، الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لفرض أي زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجاير سواء المحلية أو الأجنبية بموازنة 2019/ 2020، وأن...