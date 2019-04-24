الان تتابع الترخيص لمصرف كريدت سويس في المملكة العربية السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: أعلن وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، اليوم، موافقة مجلس الوزراء، الترخيص لمصرف كرديت سويس كبنك أجنبي، وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الأولي لمؤتمر القطاع المالي بالرياض.

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