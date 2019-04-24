الفالح: لا حاجة لتحرك فوري بعد إنهاء إعفاءات نفط إيران

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم، إنه لا يرى حاجة إلى زيادة إنتاج النفط على الفور بعد أن أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لبعض

مشتري الخام الإيراني، لكنه أضاف أن تركيز بلاده سيظل منصبا على موازنة أسواق النفط العالمية.

وأوضح الفالح أنه يسترشد بالعوامل الأساسية لسوق النفط، لا الأسعار، وأن مخزونات النفط العالمية تواصل الارتفاع.