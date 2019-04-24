الان تتابع وزير الطاقة: سيكون هناك اختلاف طفيف للغاية في إنتاج النفط السعودي في مايو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أنه سيكون هناك اختلاف طفيف للغاية في إنتاج النفط السعودي في مايو مقارنة مع الشهرين الأخيرين.
وقال الفالح خلال تصريحات اليوم الأربعاء أن نية السعودية البقاء داخل خفض الإنتاج الطوعي لكننا سنستجيب لحاجات عملاءنا
نتوقع زيادة طفيفة في الطلب الحقيقي لكن لن نزيد إنتاجنا النفطي بشكل استباقي.
وقال الفالح خلال التصريحات: الأرجح أن نبقي على مستوى ما من إدارة إنتاج النفط بعد يونيو.
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