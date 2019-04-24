الجمارك والغذاء تتفاهمان لدعم القطاع الخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض وقعت الجمارك السعودية والهيئة العامة للغذاء والدواء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون بينهما بما يحقق رفع مستوى الخدمة المقدمة للقطاع الخاص، ورفع مستوى التنسيق بين الجهتين. ووقع المذكرة محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، وذلك في مقر الجمارك. وركزت مذكرة التفاهم على العمل لإعداد اتفاقية «مستوى خدمة» للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الجهتين للقطاع الخاص، وأهمية رفع مستوى التنسيق في عدد من المجالات، من أبرزها دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة بين الجهتين، وتبادل البيانات والإحصائيات، وتبادل الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية لتلبية احتياجات كل طرف.



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