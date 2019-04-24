80 متحدثا بينهم 5 وزراء سعوديين يرسمون آفاق القطاع المالي السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنطلق اليوم أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، بمشاركة 80 متحدثا بينهم 5 وزراء سعوديين، وتستمر يومين، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثلون بوزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، تحت شعار (آفاق مالية واعدة)، وبمشاركة صناع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محليا وإقليميا ودوليا.

وأوضح وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان أن الحدث المالي سيبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي، وسيسهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق (رؤية المملكة 2030)، كما سيمكن المؤتمر أقطاب الصناعة المالية من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات، ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية وتحفيز التنافس ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي، خصوصا أنه يستقطب قيادات قطاع المال والأعمال محليا وإقليميا وعالميا، إضافة إلى ممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبريات شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالميا، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.

وقال «تأتي انطلاقة النسخة الأولى للمؤتمر كإحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية 2030، حيث ستتضمن جلسات المؤتمر نقاشات عن مواضيع أساسية عدة، مرتبطة بأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، كما سيتضمن ورش عمل تجمع بين مشرعين محليين وخبراء عالميين، وسيتخلل المؤتمر الإعلان عن اتفاقيات عدة ذات علاقة بتطوير القطاع المالي في المملكة، وعرض أحدث الابتكارات والمنتجات المالية والتأمينية لدى المؤسسات والبنوك السعودية، ومشاركة آخر التطورات والحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا الرقمية المالية (التقنية المالية)».

Advertisements

أبرز المشاركين

وزير المالية محمد الجدعان

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح

وزير الإسكان ماجد الحقيل

وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري

وزير النقل الدكتور نبيل العامودي

رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان

محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي

رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز

وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين سلمان آل خليفة

الرئيس التنفيذي لشركة »مان جروب« لوك إليس

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بارينغز توم فينك

الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين خليفة آل خليفة

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات الدكتور عبيد الزعابي

محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز

الرئيس التنفيذي لمجموعة »سوسيتيه جينيرال« فريديريك أوديا

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر

الرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف البنيان

رئيسة مجلس إدارة »تداول« سارة السحيمي.

مؤتمر القطاع المالي

24 ـ 25 أبريل

21 جلسة

80 متحدثا

3 ركائز

تعزيز مكانة المملكة دوليا باعتبارها أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط

التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته والتغيرات التي تطرأ عليه

عرض الفرص الاستثمارية وتحفيز التنافس ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي

6 محاور