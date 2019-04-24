شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر نيكى ينخفض فى ظل حذر قبل إعلانات نتائج الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر نيكى اليابانى منخفضا فى تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء، فى الوقت الذى يظل فيه المستثمرون حذرين قبل الإعلان عن نتائج الشركات، لكن المؤشر مازال عند أعلى مستوى فى أربعة أشهر ونصف مع تلقى معنويات المستثمرين دعما من ارتفاع الأسهم الأمريكية.

وهوى سهم نيسان موتور 4% بعد أن قال تليفزيون طوكيو مساء أمس الثلاثاء، إن الشركة ستعلن عن خفض كبير فى توقعات أرباحها للسنة المالية المنتهية فى مارس بسبب ضعف المبيعات فى أمريكا الشمالية والصين.

وبعد إغلاق السوق، خفضت نيسان تكهناتها للأرباح لتتوقع ربحا صافيا 390 مليار ين، مقارنة مع توقعات سابقة عند 410 مليارات ين.

وانخفض نيكى 0.3% ليغلق المؤشر القياسى عند 22200 نقطة بعد أن فتح مرتفعا.

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وفي أوائل التعاملات، بلغ المؤشر 22362.92 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ أوائل ديسمبر.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 1612.05 نقطة، مع ارتفاع حجم التداولات قليلا إلى 1.2 مليار سهم بعد أن نزل عن مليار سهم في الأيام الثلاثة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يظل النشاط محدودا لبقية الأسبوع، مع إحجام كثير من المستثمرين عن تكوين مراكز قبل عطلة الأسبوع الذهبي التي تمتد لعشرة أيام وتبدأ مطلع الأسبوع القادم.

وأثرت عمليات بيع لجني الأرباح سلبا على قطاع المرافق، الذي ارتفع الثلاثاء، مع تراجع سهم طوكيو للطاقة الكهربائية 4.1 بالمئة وانخفاض سهم أوساكا للغاز 2.7 بالمئة.