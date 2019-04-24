شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 61.5% زيادة فى براءات الاختراع الممنوحة للمصريين خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، اليوم الأربعاء، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للملكية الفكرية، والذى يحتفل به العالم يوم 26 أبريل من كل عام منذ أن أقرته الدول الأعضاء فى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) عام 2000، لتعزيز الوعى العام بدور الملكيـــة الفكـــرية والاحتــفاء بمساهــمات المبتـــكرين والمبـــدعين لتنمية المجتــمعات.

يأتى احتفال هذا العام تحت شعار ”للذهب نسعى : الملكية الفكرية والرياضة ‟، وبمناسبة هذا الاحتفال، أعلن جهاز الإحصاءعدد من المؤشرات الهامة فى إطار الملكية الفكرية فى مصر، جاءت كالتالى:

أولاً: براءات الاختراع

- 2255 طلبـــاً مقدمــاً إلى مكتب براءات الاختراع المصـرى عـــام 2018 للحـصول على بـراءة الاخــتراع ، منهــم ( 997 طلـب للمصريين بنسبة 44.2%، 1258 للأجـانب بنسبة 55.8% ) ، مقـابـل 2279 طلبـاً عــــام 2017 منـــهـم ( 1025 للمصريين بنسبة 45%، 1254 للأجانب بنسبة 55%)، بانخفاض 1.1%.

- 690 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصرى عام 2018 ( 155 براءة اختراع للمـــصريين بنسـبة 22.5%، 535 بــراءة اخــتراع للأجانب بنسبــة 77.5%) من الإجمالى ، مقابل 581 براءة عام 2017 منهم ( 96 براءة اختراع للمصريين بنسبة 16.5%، 485 براءة اختراع للأجانب بنسبة 83.5%)، بزيادة بلغت نسبتها 18.8%.

- 177 براءة اختراع تم منحها وفقاً للتصنيف الدولى فى مجال الاحتياجات الانسانية بنسبة 25.7% من إجمالى البراءات الممنوحة عام 2018 منها ( 27.7% للمصريين ، 72.3% للأجانب )، يلى ذلك البراءات الممنوحــة فى مجـــال الكيميـــاء والفلــزات بعدد 152 بــراءة اختراع بنسبــة 22% ( 27% للمصريين ، 73% للأجانب ) ثم البراءات الممنوحة فــى مجــال عمــليات التشكيل والنقل، بعـدد 112 بـراءة اختراع بنســـبة 16.2% ( 18.8% للمصريين، 81.2% للأجانب ) .

- احتلـت مصر المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد البراءات الممنوحة لها من مكتب البراءات المصرى 155 براءة اختراع بنسبة 22.5%، يليها البراءات الممنوحة للولايـات المتحدة الأمريكـية بإجمالى 149 بــراءة اخــتراع بنسبة 21.6%، ثم اليابان بإجمالى عدد 68 براءة اختــراع بنسبة 9.9% من إجمالى البراءات الممنوحة عام 2018.

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ثانياً: العلامات التجارية

- بلغ عدد الطلبات المقدمة من مصر إلى مكتب العلامات التجارية المصرى 21135 طلب للحصول على علامات تجارية عام 2018، مقابل 14417 طلباً عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 46.6%.

- منح مكتب العلامات التجارية المصرى العـديد من الدول عدد 8729 علامة تجارية عام 2018 ، مقابل 4085 علامة تجارية عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 113.7%.

- تصدرت مصر قائمة العلامات التجارية الممنوحة، بإجمالى 6284 علامة تجارية بنسبة 72%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 810 علامة تجارية بنسبة 9.3%، ثم الإمارات بعدد 115 علامة تجارية بنسبة 1.3% من إجمالى العلامات التجارية الممنوحة عام 2018.