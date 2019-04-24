شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود 9قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.10% رابحا عدد 9.58 نقطة ليصل إلى مستوى 9237.51 نقطة. Advertisements وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 23.4 مليون سهم بقيمة 711 مليون ريال، وارتفعت أسهم 67 شركة، فيما تراجعت 85 شركة. وارتفعت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.62%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.17%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود 9قطاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.