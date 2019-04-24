شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% خاسرا عدد 3.13 نقطة ليصل إلى، مستوى 2807.96 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 58.5 مليون سهم محققة ما قيمته 115.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1137 صفقة لـ25 سهما، وارتفعت 7 أسهم، فيما انخفض 14 سهما، واستقرت 4 أسهم.
وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.68%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.58%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.66%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.57%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.47%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دار التكافل بنسبة 4.26%، ثم شركة أمانات القابضة بنسبة 4.24%
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