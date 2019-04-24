اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

كتب أسامة عبد الحميد تولى الدولة اهتمامها بالمواطن المصرى، لتوفير احتياجاته الغذائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يقام معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"، لمحاربة الغلاء وتوفير السلع بأسعار مخفضة للجمهور ورفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة. "اليوم السابع" يوضح أهداف معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" خلال السطور التالية: 1- معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" متخصص فى المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمشروبات. 2- الثلاثاء 23 أبريل موعد افتتاح المعرض، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضور رئيس الوزراء.

3- يفتح معرض "سوبر ماركت أهلا...

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