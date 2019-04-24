الدلتا للسكر: وفرنا السلع الإستراتيجية في أهلا رمضان بأسعار مخفضة.. فيديو

كتبت- مي محمد

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن معرض "أهلا رمضان" يعد باكورة المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأضاف "أبو اليزيد"، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم، الأربعاء، أن الشركة الدلتا للسكر مشتركة فيما يقرب من 200 منفذ، لافتا إلى أن الفرع الرئيسي لمعرض "أهلا رمضان" يوجد بقاعة المؤتمرات.

وأكد أنه تم افتتاح المعرض أمس، الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، مشيرا إلى أنه يتم توفير جميع السلع الإستراتيجية التى يحتاجها المواطن داخل المعرض،...