تعرف على سعر الدولار اليوم

اعداد -محمد بشاري

استقر سعر العملة الأمريكية اليوم الأربعاء فى بداية التعاملات مسجلة في البنك التجاري الدولي 17.10 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنك قناة السويس عند 17.11 جنيه للشراء و17.21 جنيه للبيع.

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واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والبركة، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.16 جنيه للشراء و17.23 جنيه للبيع.