شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يخترق القناة الصاعدة انخفض السهم بفجوة سعرية خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.798 درهم، مخترقا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.798 درهم، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يعكس ارتفاع وتيرة البيع في الاجل القصير، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.75 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.84 درهم. ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.78 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.81 درهم الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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كانت هذه تفاصيل خبر سوق دبي المالي (DFM) يخترق القناة الصاعدة انخفض السهم بفجوة سعرية خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.798 درهم، مخترقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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