شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - (AMAN) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 0.485 درهم، مسجلا بذلك ادنى مستوى خلال الجلسة، وذلك بعدما فشل في الوصول لمستوى المقاومة القوي عند 0.55 درهم، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 0.43 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.55 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.47 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.50 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط