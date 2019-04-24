شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) (TABREED) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 1.56 درهم، ثم ارتفع مسجلا 1.58 درهم، الا انه فشل في الحفاظ على هذه المكاسب وتراجع ليغلق منخفضا عند مستوى 1.55 درهم، والذي يقابل ادنى مستوى خلال الجلسة، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 1.49 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.60 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.53 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.57 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط