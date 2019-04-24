شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع لمستوى المقاومة 2.40 درهم، حيث تراجع امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 2.18 درهم، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثالث جلسة على التوالي، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط لمستوى الدعم 2.10 درهم مرة أخرى، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 2.25 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.131 درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.21 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط