شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ أسبوعين، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 11.75 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعد إشارة سلبية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما قد يساهم في تراجع السهم في الاجل القصير لمستوى الدعم 11 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 12.20 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 11.65 درهم وبين مستوى المقاومة هو 11.85 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط