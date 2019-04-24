شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يقلص مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 0.392 درهم، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اطلق مؤشر القوة النسبية إشارة بيع، مما نتوقع معه ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.36 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.40 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.39 وبين مستوى المقاومة هو 0.40 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط