شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للملاحة والوساطة (GULFNAV) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 0.853 درهم، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 0.869 درهم وهو اعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 0.79 درهم مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.92 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.82 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.87 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط