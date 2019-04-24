شكرا لقرائتكم خبر عن المال يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الشركة الكويتية للمال (ALMAL) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 16.10 ، ليرتد منه ارتفاعاً ليقلص من خسائره ، ويغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.56% بما يعادل -0.10 نقطة ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 16.60 ، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 18.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 16.60 استعداداً لكسره . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.60 ومستوى المقاومة 18.40 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المال يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 24-04-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.