شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الموحدة اليورو للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 04:21 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1252 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1257، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1245، بينما حقق الأعلى له عند 1.1261.

هذا وتترقب الأسواق من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 99.9 مقابل 99.6 في آذار/مارس، كما قد تظهر قراءة المؤشر ذاته للتوقعات اتساعاً إلى ما قيمته 96.0 مقابل 95.6، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته للتقييمات الحالية تقلص الاتساع إلى ما قيمته 103.6 مقابل 103.8 في آذار/مارس، وصولاً للكشف عن التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي.