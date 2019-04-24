شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يواصل سلسلة ارتفاعاته -تحليل صباحي- 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر سلسلة ارتفاعاته التي بداها منذ منتصف الشهر الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 5404 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر اعلى متوسطه المتحرك لـ 10 يوم، مما نتوقع معه استمرار الارتفاع الحالي في الاجل القصير لمستوى المقاومة 5500 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 5350 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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