شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً - تحليل صباحي - 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، والبحث عن قاع صاعد جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير . Advertisements ولهذا تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 6081.83 ، ليستهدف مستوى المقاومة 6274.04 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6081.83 ومستوى المقاومة 6274.04 .

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