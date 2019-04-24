شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات الأسهم الاسترالية للأعلى لها في عقد من الزمان وسط الإيجابية التي تشهدها مؤشرات الأسهم الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية، وذلك مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء ويأتي وسط فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال للربع الأول لكبرى الشركات والمصارف العالمية.

هذا وقد تابعنا كشف شركة هواوي الصينية المثيرة للجدل أمس الثلاثاء عن نتائج أعمالها للربع الفصلي الماضي والتي أظهرت ارتفاع إيراداتها عن ما كانت عليه في الربع الأول من عام 2018 بنسبة 39% وذلك على الرغم من ضغط الحكومة الأمريكية على الشركة الصينية التي تستثمر بكثافة في مجال شبكات الجيل الخامس التي توفر سرعات تصل إلى عشرة أضعاف سرعة تقنية الجيل الرابع الحالية.

ونود الإشارة، لكون هناك العديد من العلماء يعارضون الشبكة الجديد مع إدعائهم أن لها آثار صحية ضارة لإرسال البيانات عبر نظام 400 ميجا هرتز، ويذكر أنه بالتزامن مع القيام باختبارات لشبكات الجيل الخامس في هولندا مؤخراً سقطت الطيور ميتة من السماء في ذلك الوقت، إلا أنه لم يتم التأكيد بعد حيال صحة أداء هؤلاء العلماء وسط جدل موسع قائم حول التقنية وبالأخص مع عدم إجراء اختبارات حيال آثارها على الصحة البشر قبل نشرها.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.5% في الربع الرابع الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الرابع والتوقعات عند 0.4%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.8% في للربع الرابع، أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.5%، كما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 1.8% في للربع الرابع، أيضا أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.7%، الأمر الذي يعزز فرص خفض أسعار الفائدة الاسترالية لاحقاً.

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وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لما سوف يسفر عنه لقاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع قادة الاتحاد الأوروبي غداً الخميس وذلك قبل توجهه إلى واشنطون لحضور قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي من المرتقب أن يتباحث خلالها التوصل لاتفاق تجاري لليابان مع الولايات المتحدة، كما قد يسعى أيضا للحصول على تمديد أمد إعفاء بلاده من الوقوع تحت طائلة العقوبات الاقتصادية الأمريكي على إيران ومستوردي النفط الإيراني.

ويذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز صرحت أمس الثلاثاء أن الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن موشين سيتوجهان إلى بكين بحلول نهاية الشهر الجاري لإجراء جولة أجرى من المحادثات التجارية وسوف يجتمعون من نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو والذي سوف يرأس وفداً صينياً سوف يزور واشنطون لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية في الثامن من آيار/مايو المقبل.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.12% ليربح 1.92 نقطة ويصل إلى المستوى 1,624.89، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.30% ليربح هو الأخر 65.71 نقطة ويصل إلى المستوى 22,325.45.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً هي الأخرى خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.36% ليربح 14.62 نقطة ويصل إلى المستوى 4,033.63، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.16% ليربح هو الأخر 4.97 نقطة ويصل إلى المستوى 3,203.56.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.50% ليربح 148.95 نقطة ويصل إلى المستوى 30,112.19، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.16% ليخسر 3.55 نقطة ويصل إلى المستوى 2,216.96.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.63% ليربح 62.92 نقطة ويصل إلى المستوى 10,067.76، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.09% ليربح هو الأخر 68.88 نقطة ويصل إلى المستوى 6,388.30.