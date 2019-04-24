شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي للأدنى له في ستة أسابيع أمام نظيره الأمريكي مع وهن الضغوط التضخمية في استراليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الاسترالي بشكل ملحوظ خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 11 من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:02 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.84% إلى مستويات 0.7042 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7102، بعد أن حقق الزوج الأدنى له في ستة أسابيع عند 0.7036، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7103.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.5% في الربع الرابع الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الرابع والتوقعات عند 0.4%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.8% في للربع الرابع، أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.5%، كما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 1.8% في للربع الرابع، أيضا أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.7%.