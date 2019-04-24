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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين للربع الأول في استراليا دون التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الأول والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.5% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الرابع والتوقعات التي أشارت لاستقرار النمو عند 0.4%.
أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الأول فقد أوضحت تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.8% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.5%، كما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 1.8% في للربع الرابع، أيضا أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.7%.
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