شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزونات النفط بحوالي 7 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أشارت بيانات أولية صادرة عن معهد البترول الأمريكي إلى أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بـ6.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 500 ألف برميل.
وعلاوةً على ذلك، زاد مخزون البنزين في أمريكا بـ2.2 مليون برميل بينما تراجع مخزون المقطرات في البلاد بحوالي 865 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.
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