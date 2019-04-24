شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يغلق على ارتفاع قياسي مدعوماً بسهم "تويتر" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم عقب صدور نتائج أعمال إيجابية من شركات على رأسها "تويتر" مما دفع "ناسداك" و"ستاندرد أند بورز" للإغلاق عند مستويات قياسية جديدة.



وتلقت شركات الطاقة دعماً أيضاً من انتعاش أسعار النفط حيث صعد "ويست تكساس" بنسبة 1.1% مغلقاً عند 66.30 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 66.6 دولار وأقل سعر عند 65.5 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.6% وأغلق عند 74.51 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 74.7 دولار وأقل سعر عند 73.9 دولار.



ولا يزال سوق النفط مدعوماً بقرار الإدارة الأمريكية بوقف الإعفاءات الممنوحة للدول المستوردة للنفط الإيراني الأمر الذي يعني تراجع المعروض العالمي من الخام.

Advertisements



وقفز سهم "تويتر" بنسبة 15.6% وأغلق عند 39.7 دولار عقب الإعلان عن زيادة أعداد المستخدمين وارتفاع الأرباح والإيرادات في الربع السنوي الأول، وأدى ذلك إلى اننتعاش القطاع التكنولوجي.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 145 نقطة) إلى 26656 نقطة، وسجل أعلى مستوى بالجلسة عند 26696 نقطة وأقل مستوى عند 26653 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 105 نقاط) إلى 8120.8 نقطة، وبلغ اعلى مستوى في الجلسة عند 8128.8 نقطة وأقل مستوى عند 8023.8 نقطة.



أما "ستاندرد أند بورز"، فقد ارتفع بنسبة 0.8% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 2933 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2936 نقطة وأقل مستوى عند 2908 نقاط.