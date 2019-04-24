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شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع تزامناً مع أداء إيجابي للعملات الرقمية..وبتكوين" تقفز بنحو 5% والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم ولامست مستويات جديدة هذا العام مما دعم القيمة السوقية لهذه الأصول الافتراضية.
يأتي ذلك رغم إعلان مؤسس "سوفت بنك جروب" – صاحبة أكبر صندوق تكنولوجي في العالم وهو صندوق "رؤية سوفت بنك" الذي تناهز أصوله مائة مليار دولار – "ماسايوشي صن" خسارة 130 مليون دولار في رهانه على "بتكوين".
وذكر "صن" أنه استثمر في العملة الرقمية الأكبر في عام 2017 عندما كانت تحقق مستويات قياسية متوالية حتى ناهزت مستوى عشرين ألف دولار في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، ولكنها سرعان ما هبطت بحدة لاحقاً.
وارتفعت الريبل بحلول الساعة 20:33 جرينتش بنسبة 1% إلى 0.33 دولار وسجل أعلى سعر عند 0.33 دولار وأقل سعر عند 0.32 دولار وحققت قيمتها السوقية 32.6 مليار دولار.
أما "بتكوين"، فقد قفزت بحوالي 5% إلى 5572 دولارا، وبلغت أعلى سعر عند 5643 دولارا وأقل سعر عند 5292.1 دولار، وحققت قيمتها 98.4 مليار دولار.
وقفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية مجتمعة اليوم إلى 185 مليار دولار للمرة الأولى هذا العام.
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