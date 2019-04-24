شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح "كوكاكولا" بدعمٍ من التحول بعيداً عن المشروبات السكرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "كوكاكولا" خلال تعاملات اليوم واقترب من تحقيق مستويات قياسية عقب إعلان الشركة الأمريكية عن تحقيق إيرادات وأرباح فصلية أعلى من التوقعات في الربع السنوي الأول.



يأتي ذلك مع تحول شركة المشروبات الغازية الأمريكية نحو مشروبات رياضية والمياه المعبأة ومشروبات أقل سكرية وأخرى صحية.



وسجلت "كوكاكولا" صافي دخل قدره 1.68 مليار دولار أو 39 سنتاً للسهم في الربع الأول من 1.33 مليار دولار أو 32 سنتاً للسهم في نفس الربع السنوي من العام الماضي.



وسجلت الشركة أرباحاً معدلة باستثناء بعض البنود بحوالي 48 سنتاً للسهم بينما توقع محللون تحقيق 46 سنتاً للسهم في الربع الأول.

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أما الإيرادات، فقد بلغت 8.02 مليار دولار في الربع الأول فيما توقع محللون تحقيق 7.88 مليار دولار كإيرادات فصلية.



وتستهدف الشركة الأمريكية هذا العام طرح قهوة في 25 سوقاً على مستوى العالم بعد اختبارات ناجحة في بعض الأسواق بآسيا.



وكانت "كوكاكولا" قد أعلنت إتمام صفقة استحواذ على شركة بريطانية لصناعة القهوة مقابل 5.1 مليار دولار في التاسع والعشرين من مارس/آذار.



وخلال التعاملات، ارتفع سهم "كوكاكولا" بحلول الساعة 19:48 جرينتش بنسبة 1.6% إلى 48.1 دولارن وسجل أعلى سعر عند 48.7 دولار وأقل سعر عند 47.5 دولار.