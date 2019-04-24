شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" تعلن تحقيق أرباح وإيرادات قوية في الربع الأول مع زيادة عدد المستخدمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقى سهم "تويتر" دعماً قوياً خلال تعاملات اليوم بعد إعلان شركة التغريدات الأمريكية عن نتائج أعمال قوية شملت إيرادات وأرباح أعلى من التوقعات في الربع السنوي الأول من العام الجاري.



وبلغت أرباح "تويتر" المعدلة 37 سنتا للسهم في الربع الأول مقابل توقعات بتحقيق ربحية للسهم قدرها خمسة عشر سنتاً، كما ارتفعت الإيرادات الفصلية للشركة إلى 787 مليون دولار مقابل 776.1 مليون دولار توقعها المحللون.



أما عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الشهير، فقد ارتفع إلى 330 مليونًا في الربع الأول بينما توقع محللون أن يسجل 3318 مليوناً.

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وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات في الربع الثاني بين 770 مليون دولار و830 مليون دولار بينما يتوقعها محللون بين 783.9 مليون و853.6 مليون دولار.



جاءت هذه النتائج الإيجابية في الوقت الذي تبذل فيه "تويتر" جهوداً لتنقية منصتها من الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية والعنصرية الذي انتشر في السنوات الماضية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تويتر" بحلول الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 15.6% إلى 39.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 40.5 دولار وأقل سعر عند 36.9 دولار.