شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم متأثرةً بمكاسب الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وسط عزوف من المستثمرين عن المعادن النفيس وإقبال على أسواق الأسهم والعملة الأمريكية.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.

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وضغطت العملة الأمريكية على المعادن اليوم في الوقت الذي تسود فيه مخاوف جيوسياسية عقب قرار واشنطن بوقف الإعفاءات الممنوحة لمستوردي النفط الإيراني.



في غضون ذلك، تترقب الأسواق التطورات على الصعيد التجاري بين الولايات المتحدة من ناحية والصين والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 1.2% وأغلقت عند 14.791 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 14.995 دولار وأقل سعر عند 14.7 دولار.