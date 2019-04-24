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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الين الياباني بشكل طفيف أمام الدولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم أمام معظم العملات الرئيسية خاصة الدولار الأمريكي، وذلك مع استمرار تحول الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي هذا الأسبوع.
وأقبل المستثمرون على العملة الأمريكية اليوم كملاذ آمن، ورغم ذلك، تراجعت أمام الين الياباني وسط انتعاش أسواق الأسهم.
وسوف يعقد البنك المركزي الياباني اجتماعه لمناقشة السياسة النقدية وسط توقعات بتثبيت الفائدة عند -0.10%، ويعقب ذلك المؤتمر الصحفي لرئيس البنك "هاروهيكو كورودا".
وانخفض الدولار أمام الين بحلول الساعة 18:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 111.8، وسجلت العملة الأمريكية أعلى سعر اليوم أمام نظيرتها اليابانية عند 112 وأقل سعر عند 111.6.
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