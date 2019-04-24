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الذهب يغلق منخفضاً بضغط من صعود الدولار

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسجلت أدنى مستوى جديد خلال العام الجاري، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة كملاذ آمن.


وأقبل المستثمرون على العملة الأمريكية بدلاً من الذهب تحوطاً في مواجهة قرار الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على شركة "هارلي ديفيدسون" الأمريكية مما يزيد من مخاطر ظهور جبهة أخرى من الحرب التجارية بين اقتصادات رئيسية.


وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.


وتراجعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.3% وأغلقت عند 1273.2 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2018، وسجل أعلى سعر عند 1287.5 دولار وأقل سعر عند 1267.9 دولار.

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