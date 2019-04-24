شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه بفعل الطلب عليه كملاذ آمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وعزز مكاسبه في ضوء الطلب عليه كملاذ آمن في أعقاب القرار الأمريكي الصادر أمس والذي تسبب في مخاوف جيوسياسية.



وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس وقف أي إعفاءات كانت منحتها للدول المستوردة للنفط من إيران، وذلك في ظل جهود واشنطن لخفض صادرات طهران من الخام إلى الصفر.



من ناحية أخرى، فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على منتجات شركة "هارلي ديفيدسون" الأمريكي للدراجات النارية، وهو ما يمكن أن يسفر عن حرب تجارية بين واشنطن وبروكسل.

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يأتي ذلك رغم الأجواء الإيجابية المحيطة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن لم تتمخض عنها أي نتائج ملموسة بعد.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.6 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



ومن الجدير بالذكر أن صعود الدولار يتسبب في ضغوط على أداء السلع والمعادن، وهو ما ظهر جلياً في تراجع الذهب اليوم.