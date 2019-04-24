شكرا لقرائتكم خبر عن ماستركارد يحلق منفرداً – تحليل – 23-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى 239.69 ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 239.69 ، ليستهدف مستوى المقاومة 249.25 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد