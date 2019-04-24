شكرا لقرائتكم خبر عن ميكرون يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 23-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستعد السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية مهاجمة مستوى المقاومة العنيد 43.99 ، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 43.99 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 49.85 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد