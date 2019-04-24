ستيل يسلك سلوك شديد السلبية – تحليل – 23-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك بعد كسره لمستوى الدعم المحوري 17.09 ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، رغم وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع . Advertisements ولذلك نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 17.09 ، ليستهدف مستوى الدعم 12.33 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط

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