أمازون كل الطرق تؤدي إلى المزيد من الارتفاع – تحليل – 23-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، واستقرار تداولاته أعلى مستوى1845.00 . Advertisements ولذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2026.52 ، طيلة ثبات الدعم 1845.00 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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