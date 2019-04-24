شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزني يحلق عالياً – تحليل – 23-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، لينجح بتخطي مستوى المقاومة 132.39 ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ولهذا نرى ارتفاعات طفيفة بتداولاته الأخيرة .

Advertisements

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة تأكيده اختراق مستوى المقاومة 132.39 ، ليستهدف مستوى المقاومة 140.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد