شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 23-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر البتكوين اختباراً لمستوى 5600.00 ويستقر قربه، وطالما أن السعر فوق 5600.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 5741.10 وتمتد إلى 6040.00 بعد تجاوز المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 5300.00 والمقاومة 5900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد